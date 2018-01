Meer dan 1 op 3 werknemers blijft roken ondanks rookverbod

Hoeveel invloed heeft het rookverbod op openbare plaatsen op het rookgedrag van Belgische werknemers? Mensura, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, nam de cijfers van de afgelopen 10 jaar onder de loep. Conclusie: de licht dalende trend is nog voor verbetering vatbaar want meer dan 1 op de 3 werknemers rookt nog steeds.

De afgelopen jaren is het rookverbod in België voor openbare plaatsen zoals de werkplek, scholen en horeca steeds verder uitgebreid. Toch rookte in 2017 ruim één derde van de werknemers nog steeds. Hoe jonger, hoe meer er wordt gerookt, blijkt uit de cijfers. Mannen nemen daar een groter deel van in dan vrouwen (38% versus 26%).

Het percentage rokende werknemers was in 2017 het hoogst in de bouw- en horecasector en het laagst in de zorg- en chemiesector.

Rookbeleid

“Werkgevers hebben er alle belang bij dat hun werknemers gezond zijn en blijven”, zegt Erik Carlier, directeur Health bij Mensura. “Uit onze bevraging van werknemers in 2017 blijkt dat rokers vaker dan niet-rokers ongepland afwezig zijn. Achtentwintig procent rokers vs. eenentwintig procent niet-rokers gaf aan in het voorafgaande jaar minstens 1 keer ongepland afwezig te zijn geweest voor minstens twee weken. Bij het opstellen of uitbouwen van een gezondheidsbeleid verdienen leefstijladvies, duidelijke informatie over de schadelijke gevolgen van roken én de mogelijkheden voor rookstopbegeleiding dus zeker een plaats.”