Nederlandse treinsurfer rijdt mee aan buitenkant van de trein en riskeert zijn leven

YouTuber The Climbing Dutchman haalt levensgevaarlijke stunten uit. De waaghals springt op de trein wanneer deze vertrekt aan het perron en rijdt mee aan de buitenkant van de trein tot het volgende station. De Nederlandse Spoorwegen reageren woedend op het voorval “Deze actie is volslagen idioot. We hebben hier echt geen woorden voor. Deze personen hebben totaal geen idee hoe gevaarlijk deze actie is.”

Op de beelden is te zien hoe de mannen meerijden tussen twee treinstations in het Nederlandse Brabant. ProRail, de Nederlandse tegenhanger van Infrabel, reageert verbolgen en vreest voor kopieergedrag. “Door sociale media zie je dat jongeren elkaar gaan kopiëren.” Daarnaast wilt ProRail dat YouTube zulke filmpjes sneller verwijdert. ProRail deed in het verleden al aangifte tegen de man maar dat hield hem niet tegen om nu een nieuwe video te posten op YouTube.