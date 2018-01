Torenkraan dreigt om te vallen in Blankenberge: straten geëvacueerd

Blankenberge - In Blankenberge zijn twee straten geëvacueerd omdat door de hevige wind een torenkraan dreigt om te vallen. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd.

De kraan staat opgesteld in de Sergeant de Bruynestraat. Volgens de brandweer is de kans reëel dat de kraan effectief valt en daarom zijn twee straten in de buurt geëvacueerd. Het gemeentelijke rampenplan is van kracht, ook omdat er in de loop van de dag nog hevige rukwinden worden verwacht.

In totaal zijn ongeveer veertig mensen geëvacueerd. Door een extra gewicht aan de kraan te plaatsen, staat die opnieuw recht. Een firma is op weg met twee andere kranen om de kraan af te breken.

Foto: tlg

Einde december viel in Nieuwpoort een kraan op een flatgebouw. Toen viel er één dode en drie gewonden.