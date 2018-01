Internationale drugsbende gaat vrijuit door problemen met afgeluisterde telefoongesprekken

Het parket van Brussel heeft woensdagvoormiddag een zware klap in het gezicht gekregen. Zeven verdachten van een internationale drugsbende die ook in ons land actief was, gaan vrijuit. De correctionele rechtbank van Brussel nam die beslissing omdat er problemen waren met de afgeluisterde telefoongesprekken, zo bevestigen de advocaten in het dossier.

De drugsbende liep in maart 2016 tegen de lamp. Bij een routinecontrole in de Marokkaanse stad Tanger trof de politie een vrachtwagen aan met ruim 3,5 ton hasj verstopt in houten planken in de oplegger. De vrachtwagen had ons land als bestemming. Enkele maanden daarvoor zou de bende er volgens het Openbaar Ministerie echter wel in geslaagd zijn een vergelijkbare hoeveelheid drugs ons land binnen te smokkelen.

Op het proces voor de correctionele rechtbank van Brussel haalde de verdediging deze week echter aan dat er een probleem was met de afgeluisterde telefoongesprekken. Op de transcripties van één gesprek waren maar twee namen vermeld, terwijl er duidelijk drie stemmen te horen waren. Daarom vroegen de advocaten hebben om alle afgeluisterde telefoongesprekken te herbeluisteren. “Toen bleek dat er een probleem was met de dvd’s waar de gesprekken op staan”, aldus advocate Nathalie Gallant aan VRT NWS. “De dvd’s waren onleesbaar. Of dat te maken heeft met de omstandigheden waarin de dvd’s bewaard worden of met de gebrekkige apparatuur op de griffie, is niet duidelijk.”

Omdat de gesprekken niet herbeluisterd konden worden, besliste de rechtbank woensdag dat de hele strafvordering onontvankelijk is en dat de zeven verdachten dus vrijuit gaan. Het parket van Brussel kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.