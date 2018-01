Zo gedraagt de Belg zich op skivakantie: liegen over skiprestaties en seks op de piste

In opdracht van reissite Expedia interviewde onderzoeksbureau Atomic Research meer dan 13.000 wintersporters wereldwijd over hun ski- en snowboardgewoontes. De resultaten werden gisteren gepresenteerd in een toepasselijk genaamd ‘Snowboots-rapport’ en brachten ook enkele opmerkelijke gedragskenmerken van de Belgen aan het licht. Zo zullen wij het snelste de liefde bedrijven op de skipiste.