Geert (54) rijdt in tankstation Nederlander dood: veroordeeld als oplichter, nu ook dronken doodrijder

Stomdronken was Geert W. (54) toen hij maandagavond het tankstation op de E40 in Drongen binnen vlamde. Balans: één dode en twee zwaargewonden. W. was zo onder invloed dat hij pas gisteren ondervraagd kon worden. Twee jaar geleden werd hij nog veroordeeld omdat hij de NMBS voor een monsterbedrag had opgelicht en hij liep ook al vijf veroordelingen op wegens dronken rijden.