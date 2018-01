Vlaanderen investeert 2,7 miljoen euro in Limburgse culturele infrastructuur

Brussel - Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) trekt voor bijna 7 miljoen euro aan investeringssubsidies uit bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (Foci). Het gaat om veertig dossiers in Vlaanderen en Brussel die de verbetering van de energiezuinigheid van culturele en jeugdinfrastructuur beogen, de automatisering van theatertrekken (hijsinstallaties boven het podium) en de toegankelijkheid van de infrastructuur.

Voor investeringssubsidies via het Foci komen culturele en jeugdinfrastructuur van bovenlokaal belang in aanmerking. De gebouwen waarin geïnvesteerd wordt, bevinden zich in alle provincies en in Brussel, maar in deze ronde valt vooral de hoge score van Limburg op, zegt Gatz. “Met tien gehonoreerde dossiers haalt Limburg 2,7 miljoen euro subsidies binnen op een totaal van 6,7 miljoen (40 procent). De andere provincie die in deze ronde hoge ogen gooit, is Oost-Vlaanderen, met 17 dossiers ter waarde van een totaal subsidiebedrag van 2,6 miljoen euro (39 procent).”

Het gros van de subsidies stroomt naar culturele centra (54 procent van het totaalbedrag), gevolgd door de kunstenorganisaties (21 procent) en bibliotheken (11 procent).

Het gros van de subsidies gaat naar de energiezuinigheid van culturele en jeugdinfrastructuur. In die categorie krijgen 28 projecten 3,2 miljoen euro aan subsidies. De Vooruit in Gent (476.804 euro) en AGB PATRI (473.946 euro) krijgen de meeste steun. Naar vijf projecten die theatertrekken moeten automatiseren gaat 2,5 miljoen euro, voor de toegankelijkheid van culturele infrastructuur wordt 1 miljoen euro uitgetrokken, gespreid over zeven projecten.