De Wever geeft ‘links’ keuze: welvaartsstaat of opengrenzenbeleid, links reageert fel

Als de ‘linksen’ de grenzen poreus blijven maken door hun activisme, kan de sociale zekerheid in haar huidige vorm nooit blijven bestaan. Dat schrijft N-VA-voorzitter Bart De Wever woensdag in een opiniestuk in De Morgen. Groen en SP.A reageren op hun beurt door te zeggen dat de N-VA de sociale zekerheid onder druk zet. En niet de vluchtelingen.

De Wever schreef het opiniestuk naar aanleiding van de situatie in het Maximiliaanpark, waar enkele honderden migranten verblijven die proberen om tot in Groot-Brittannië te geraken. Vanuit de oppositie klonk er felle kritiek op de strenge aanpak van de migranten door de regering. Afgelopen zondag vormden actievoerders een menselijke ketting uit protest tegen een politieactie, anderen leggen de transmigranten ’s nachts te slapen bij zich thuis.

Door hun acties werken linkse ngo’s en burgemeesters de facto mee aan het ontstaan van een tweede Calais, zegt De Wever. “Het is erg hypocriet dat gematigd links tegelijk blijft beweren dat men niet pleit voor open grenzen, extreemlinks is daar dan tenminste nog eerlijk over.”

Volgens hem moeten de “linkse gutmenschen” daarom kiezen: ofwel iedereen opvangen en de grenzen openstellen, ofwel ons sociaal systeem op het huidige niveau handhaven. Want indien we onze sociale zekerheid beschikbaar maken voor iedereen, klapt ze in elkaar, schrijft hij.

Privéscholen en privépensioenen

“Het is immers moeilijk solidair te blijven met mensen die wel meegenieten van de sociale voorzieningen, maar daar nooit aan hebben bijgedragen en er in veel gevallen ook nooit aan zullen bijdragen. De sterkste schouders zullen zich terugtrekken in gated community’s met private bewaking waar hun kinderen naar privéscholen gaan en de inwoners zelf voor hun privaat pensioen en zorg betalen. Een dergelijk systeem is perfect als je erin slaagt van je leven een succes te maken. Als je daar niet in slaagt, is het ook maar zo”, schrijft hij.

“N-VA aan basis lagere pensioenen”

Groen-voorzitter Meyrem Almaci vindt het voorstel van De Wever een “valse keuze”, zo schrijft ze op Twitter. “Geen enkele partij pleit voor open grenzen. De Wever organiseert concurrentie tussen vluchtelingen en zieken, armen en gepensioneerden. Progressieven pleiten voor menselijkheid én gecontroleerde migratie. Stop de gevaarlijke demagogie.”

Volgens Almaci is de sociale zekerheid niet in gevaar door vluchtelingen, maar wel door het besparingsbeleid van de regering. “Het zijn niet vluchtelingen die zorgen voor lagere pensioenen en hogere facturen en dure medicamenten. Wel de N-VA”, klinkt het in een scherpe reactie.

Valse keuze. Geen enkele partij pleit voor open grenzen. De Wever organiseert concurrentie tussen vluchtelingen en zieken, armen en gepensioneerden. Progressieven pleiten voor menselijkheid én gecontroleerde migratie. Stop de gevaarlijke demagogie. — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) 24 januari 2018

John Crombez, voorzitter van SP.A, deelt dezelfde mening. “Op dit moment zet Bart De Wever de sociale zekerheid onder druk. Hij heeft dat destijds ook zelf aangekondigd. Hij raapt geld bij de Vlamingen. Zo is er al vijf miljard bespaard op ziektekosten en pensioenen. Als er een bedreiging is voor de sociale zekerheid, dan is het wat N-VA momenteel aan het doen is”, klonk het in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Vlaams Belang vindt tot slot dat Bart De Wever vergeet dat net zijn partij de grenzen tot op de dag van vandaag openhoudt. “Op het moment van het verschijnen van zijn opiniestuk, komen illegalen via de open landsgrenzen binnen en terroriseren ze snelwegparkings. Ik roep Bart De Wever dan ook op om de daad bij het woord te voegen. De regering van schaduwpremier De Wever moet kiezen tussen open grenzen en sociale zekerheid. Voor Vlaams Belang is de keuze alvast duidelijk”, besluit voorzitter Tom van Grieken.