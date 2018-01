IAAF-baas hoopt op terugkeer van veldlopen als olympische discipline in 2024

Honderd jaar na zijn schrapping als olympische sport zou het veldlopen z’n rentree kunnen maken op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Althans, als het van IAAF-baas Sebastian Coe afhangt.

Volgens Coe moet de sport wel eerst “extremer en scherper” worden om een nieuw publiek te vinden. Ook moet een nieuwe generatie van veldlopers aangetrokken worden. Een internationale veldloopcompetitie opstarten moet helpen om de sport de nodige wind in de zeilen te geven.

“De Spelen van 2024 in Parijs zou het geschikte moment zijn om het veldlopen te herintegreren in het Olympisch programma”, aldus Coe. De sport krijgt alvast een “olympisch debuut” in de vorm van een discipline op de Youth Olympics in Buenos Aires in 2018.