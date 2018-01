Trek jullie pensioenplannen in of we staken. Dat is het ultimatum dat ABVV de regering geeft. “Een 100% politieke dreiging”, reageerde minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) meteen. Wat hij daarmee bedoelde, is minder duidelijk. Dat ze dit doen om de regering te ambeteren? Of om de socialisten wat meer stemmen te gunnen? Zou kunnen, want ook sp.a is zich in de pensioenen aan het vastbijten, want dat is hét thema waar je mensen mee op hun paard krijgt. Logisch, want de verschillen in onze pensioenen zijn zo van de pot gerukt dat niet hervormen pas crimineel zou zijn. Zondag nog zei sp.a-voorzitter John Crombez dat hij voor iedereen een pensioen van minimaal 1.500 euro wil. Uiteraard wil iedereen dat, want nu zijn pensioenen voor veel mensen een les in overleven. Met een pensioen van 1.200 euro – daar moeten de meeste werknemers het mee doen – kom je niet van de honger om, maar veel geld voor pret schiet er ook niet over. In elk geval heb je best een eigen huis, want als je ook nog moet huren, vraag dan maar meteen een abonnement bij de voedselbank. Trouwens ook eigen huizen gaan geen leven lang mee en blijven dus geld kosten. Maar was een pensioen eigenlijk niet een zorgeloze en welverdiende rust? Zo is het ons ooit verkocht.