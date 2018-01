“Zelfs de dispatching van Limburg moet naar Mechelen verhuizen”

Mechelen/HasseltOpenbaar vervoersmaatschappij De Lijn staat voor een verregaande centralisatie. De Vlaamse regering wil besparen door te snoeien in de administratie. Verschillende diensten die nu nog verspreid zitten over de provincies, worden samengebracht in het hoofdkwartier in Mechelen. Bijna 300 bediendenbanen staan op de tocht. Normaal gezien zou de raad van bestuur vandaag de knoop definitief doorhakken, maar die beslissing is onder druk van een stakingsaanzegging uitgesteld naar 7 februari.