Bestelwagen rijdt in op takelwagen in Alken

Alken - Dinsdagavond botste een bestelwagen op een takelwagen in Terkoest (Alken). De bestelwagen merkte de takelwagen vermoedelijk niet op en reed er met volle snelheid tegen.

Omstreeks 19.30 uur was een takelwagen bezig met een opdracht in de Onze Lieve Vrouwstraat in Terkoest. Een lichte bestelwagen die richting het centrum van Alken reed heeft de takeldienst vermoedelijk niet opgemerkt en reed op de wagen in. De bestelwagen kantelde uiteindelijk op zijn dak.

De bestuurder werd in shock en gewond naar het ziekenhuis van Hasselt gebracht. De O.L.Vrouwstraat was een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.