STVV weer in top zes na winst tegen KV Mechelen

Na tien wedstrijden zonder zege kon Sint-Truiden eindelijk nog eens winnen. Kind van de rekening werd KV Mechelen dat morgen bij winst van Eupen tegen Charleroi de rode lantaarn in handen kan krijgen. Sint-Truiden komt dankzij de zege en de nederlaag van Standard bij Zulte-Waregem weer de top zes binnengeslopen. Voor de Truienaren was het van 26 oktober geleden dat ze voor het laatst een wedstrijd konden winnen in de Jupiler Pro League.

STVV-trainer Jonas De Roeck had zijn elftal - met zes wijzigingen tegenover het team dat in Beveren kansloos werd weg gespeeld - met duidelijke richtlijnen het veld ingestuurd: Malinwa direct bij de keel grijpen. En de Mechelaars lieten zich ook gewillig bij de keel grijpen. Dramatisch verdedigen zorgde ervoor dat Vetokele al in de tweede minuut op doel mocht trappen. Zijn poging ging over. Wie dacht dat dit de de bezoekers wakker had geschud, had zich vergist. Malinwa bleef slap verdedigen, STVV bleef komen. Bezus trapte aanvankelijk nog onbegrijpelijk naast maar zag even later zijn vrije trap wel door Teixeira, randje buitenspel, binnen gekopt worden. Verdiende voorsprong voor de Limburgers.

Welgeteld één dreigende actie konden de bezoekers daar in de eerste helft tegenover stellen toen Bandé voor doelman Steppe werd geloodst. Het stiftertje van Bandé was onvoldoende. Voor het overige bleef STVV domineren. Vooral Bezus toonde zich erg bedrijvig en zaaide met zijn puntgave traptechniek doorlopend paniek, Dussaut had altijd de twee-nul moeten scoren.

Zelfde scenario

Zelfde scenario na de pauze met nog steeds een flaterend Malinwa. Asamoah profiteerde niet maar de tweede treffer kon niet uitblijven: Dussaut trapte de rebound na matig keeperswerk van Coosemans makkelijk tegen de touwen. Boeken dicht!

De Malinwa-supporters begonnen intussen trainer Jankovic te viseren onder het oog van zijn eerder dit seizoen ontslagen voorganger Yannick Fereira. Op het veld probeerden de spelers nog wel de bakens te verzetten maar al hun arbeid verzandde in goede bedoelingen. Aan de overzijde miste Botaka een uitgelezen mogelijkheid op drie-nul. Invaller Beciraj slikte in de slotminuten nog een rode kaart. Miserie troef bij KV Mechelen.