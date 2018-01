Oostende doet slechte zaak in Champions League na zwaar verlies in Polen

Oostende deed in de Champions League een slechte zaak door te verliezen in het Poolse Zielona Gora. De laatste twee speeldagen wordt het dan ook nog knokken voor de Belgische kampioen richting kwalificatie en een stek in de top 4 van het kampioenenbal. Oostende verloor met 98-68.

Geen Shase Fieler (ziek) bij Oostende, wel Dusan Djorjdevic die meteen in de basisploeg startte. Oostende startte vinnig en had via Jean Salumu een 8-11 bonus beet. Thomas Kelati scoorde voor Zielona Gora maar Oostende sloot het eerste kwart met een 14-17 af. Jean-Marc Mwema dropte drie bommen, Loic Schwartz lukte steals en EliasLasisi scoorde. Met ook een dunk van Mike Myers ging het naar 20-23. Oostende slikte echtere en 8-0 tussenspurt (30-25), maar wilde niet wijken: 30-28.

Jean Salumu kwam snel in foutenlast en na een technisch fout voor Dusan Djordjevic ging het van 40-36 via Vladimir Dragicevic, Martynas Gecevicius en Thomas Kelati naar 44-36 en 47-38 halfweg. In de slotfase van de eerste helft moest Oostende tevens enkele dubieuze beslissingen van de referees incasseren. Oostende wilde aanvankelijk echter niet wijken, maar Jean-Marc Mwema kreeg te offensief weinig steun. Balverliezen deden pijn en via Vladimir Dragicevic (24 punten, 12 rebounds) liep Zielona Gora verder weg naar 58-48 en 65-51.

In het slotkwart was de twintiger (73-53) snel een feit. Ondanks bommen van Jean Salumu volgde geen reactie van Oostende. Gora was ook gretiger in de rebound (39-23 en drukte na 88-66 door naar afgetekende winst: 98-68.

Zielona Gora-Oostende 98-68

Zielona Gora: (34 op 64 shots, waarvan 11 op 27 driepunters, 19 op 25 vrijworpe en 20 fouten) MATCZAK 3-2, DRAGICEVIC 12-12, MARKOVIC 1-0, ZAMOJSKI 1-5, Florence 0-0, Muric 0-6, Mokros 3-13, Gecevicius 7-3, Kelati 8-0, Hrycaniuk 7-2,

Oostende: (22 op 51 shots, waarvan 9 op 23 driepunters, 15 op 18 vrijworpen en 23 fouten) DJORDJEVIC 4-4, SALUMU 5-6, KESTELOOT 2-0, KURIDZA 0-6 JEKIRI 4-3, Lambrecht 0-0, Lasisi 5-0, Schwartz 5-4, Buza 0-0, Mwema 9-4, Myers 4-3

Kwarts: 14-17, 33-21, 18-13, 33-17