Spoorwegpolitie schiet man met mes neer aan Gent-Sint-Pieters: “Hij liep eerst luid scanderend het station binnen”

De spoorwegpolitie heeft dinsdagavond een man neergeschoten aan het station van Gent-Sint-Pieters. De man zou geprobeerd hebben om agenten aan te vallen met een mes. Het parket en NMBS bevestigen dat het om een ernstig incident gaat. De dader werd met een ambulance afgevoerd en is levensgevaarlijk gewond geraakt.

“Er is een schietincident gebeurd in het station van Gent-Sint-Pieters. De spoorwegpolitie heeft gevuurd op een man met een mes. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht en zou in levensgevaar verkeren. We onderzoeken de precieze omstandigheden van de feiten”, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

Volgens getuigen zou het gaan om een man met een witte tulband en zouden er twee schoten gelost zijn door de politie.

“De man liep eerst luid scanderend het station binnen,” zegt een student die getuige was van het incident. Daarmee trok hij vermoedelijk meteen de aandacht van de spoorwegpolitie. “Daarna trok hij een mes en hield het in de lucht. Toen de politie de man gebood zijn mes neer te leggen, weigerde hij.” Waarop de agenten de man twee keer in het been schoten, hij is met een ambulance afgevoerd.

De man had even voordien in de nachtwinkel aan de overkant van het stationsplein, het Koningin Maria Hendrikaplein, staan roepen en ook daar zijn mes getoond. Dat zegt de uitbater van de winkel. “Hij klonk wanhopig.”

Ook de 15-jarige Helmi volgde het incident van dichtbij. “Toen ik op de tram richting Zwijnaarde wachtte, zag ik een man over het plein stormen,” vertelt hij aan onze krant. “Hij had toen al een mes vast en zag er kwaad en gehaast uit. Kort nadat hij het station inliep, hoorde ik twee schoten. Toen ik ging kijken, lag hij al neer op de grond.” De politie maande daarop iedereen aan het station te verlaten. “Ik was niet bang, wel in shock,” aldus Helmi.

De hoofdingang en zij-ingang (aan de oude tramtunnel) van het station zijn momenteel nog steeds afgesloten, maar reizigers kunnen wel naar buiten. Ze worden weg geloodst via de Voskenslaan en Sint-Denijslaan.

Volgens Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS, zijn er verder geen gevolgen voor het treinverkeer. Wie de trein moet nemen, kan dus via diezelfde weg naar binnen. Toch wordt aangeraden om de stationsbuurt voorlopig te vermijden.

Het tram- en busverkeer is wél gestoord. Dat meldt De Lijn. Het stationsplein is een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer, maar nu rijden er geen trams richting UZ, Zwijnaarde en Flanders Expo. Ook de verschillende bussen kunnen momenteel niet passeren aan het Koningin Maria Hendrikaplein, ze rijden wel langs de Sterre-Voskenslaan.

Het labo-team voert ondertussen het gerechtelijk onderzoek uit, omstreeks 23.20 uur gingen ze het station binnen.

