Griepepidemie houdt Genkse A-kern in houdgreep

Philippe Clement heeft in de aanloop naar de match in Lokeren zelfs geen schijnbewegingen nodig om mist te spuien rond zijn opstelling. Zowat één derde van de A-kern is intussen getroffen door de griepepidemie. “Ik zal pas laat kunnen beslissen, welke spelers fit genoeg zijn om aan de aftrap te komen.”

Inderdaad, de griep is in het land. In de Genkse kleedkamer verspreidt ze zich aan een razend tempo. Ook dinsdag konden enkele spelers niet trainen. Anderen kregen een lichter regime opgelegd, slechts ...