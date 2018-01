“Werkdag is van 8 tot 24 uur”

Opglabbeek - Als Hertog Jan, het driesterrenrestaurant van Gert De Mangeleer, eind dit jaar de deuren sluit, breekt ook voor Sander Spreeuwers (22) een nieuw hoofdstuk aan. De Opglabbeekse chef de partie, verantwoordelijk voor vlees, vis en sauzen, droomt van een eigen restaurant. Met drie sterren? “Laten we beginnen met eentje”, lacht hij.

Vraag in restaurant Hertog Jan naar Sander Spreeuwers en ze zullen je vragend aankijken. Nochtans werkt hij al meer dan drie jaar in de keuken van de driesterrenzaak. “Iedereen kent me als Modest ...