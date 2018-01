Brandweermannen redden hert uit bevroren meer en laten het even opwarmen in politiewagen Video: Facebook

Het vriest nog steeds dat het kraakt in de Verenigde Staten, waardoor sommige hulpdiensten zelfs een speciale opleiding krijgen om mensen - en dieren - te redden die door het ijs zijn gezakt. Dat was ook het geval voor de brandweermannen van Lakewood, een stad in de Amerikaanse staat Colorado. En die training konden ze goed gebruiken: nog geen dag later moesten ze een hert redden, dat bijna was gestorven door uitputting en het koude water toen het in door een bevroren meer was gezakt.

De hulpdiensten in de Verenigde Staten hebben momenteel de handen vol met mensen en dieren die zich op onstabiel ijs wagen en in het water terechtkomen. “Het ijs is erg onvoorspelbaar”, aldus een brandweerman van het West Metro Fire Departement in Colorado. “Het ziet sterk uit, maar het meeste ijs is erg dun. Mensen nemen het risico om uiteindelijk te ontdekken dat het ijs niet zo dik is als ze wel dachten.” De brandweer wordt ook dikwijls opgetrommeld om honden te redden die vogels, ganzen of andere dieren achtervolgen op het ijs, tot ze in het water vallen.

De brandweer bereidt zich dan ook goed voor om mensen en dieren in nood te redden. Ze arriveren bijvoorbeeld al ter plekke met een duikpak aan omdat “elke seconde telt” als iemand in ijskoud water is terechtgekomen. “Na een poosje wordt het onmogelijk om jezelf boven water te houden”, aldus de hulpverleners. “Uiteindelijk ga je kopje-onder en dat is niet erg goed.” Om drenkelingen te redden - en zichzelf te beschermen - trainen de mannen regelmatig op het ijs om hun vaardigheden op peil te houden.

En dat is duidelijk ook nodig: een dag na de speciale opleiding moesten de heldhaftige brandweerlieden van Lakewood al uitrukken om een hert te redden dat in de problemen was geraakt in het ijskoude water. Het dier was de uitputting nabij door tegen het afbrokkelend ijs te vechten, en kon zich amper nog bewegen toen de brandweer arriveerde. “Ons team sprong in het water, brak het ijs en greep het hert bij zijn gewei.”

Na enkele spannende ogenblikken, slaagden de mannen erin het dier op het droge te trekken, waarna het even mocht bekomen en opwarmen in een busje van de lokale politie. Dankzij de goede zorgen én de uitgebreide opleiding, raakte het hert niet gewond tijdens zijn beproeving.

Bekijk hier hoe de hulpdiensten zich voorbereiden op reddingsacties op het ijs: