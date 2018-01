Belgische filmsector geeft piraten een koekje van eigen deeg

Brussel -

Wie dezer dagen illegaal naar een film of tv-serie kijkt, wordt middenin de film of actie verrast met een wel erg persoonlijke boodschap in de ondertitels. Zo wil de Belgische filmsector, in casu de Belgian Entertainment Association (BEA) en de Federatie van Cinema’s van België, op een ludieke manier een krachtig signaal geven tegen het illegaal downloaden van films en series.