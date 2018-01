VIDEO. Stand-upcomedian komt goed weg nadat man uit publiek hem plots aanvalt

De Amerikaanse stand-upcomedian Steve Brown is tijdens een van zijn zaalshows in South Carolina ontsnapt aan zware verwondingen. De man was zondagavond zijn publiek aan het entertainen tot plots een man op zijn podium stapte. Zowel met een microfoonstatief als met een stoel probeerde hij de comedian te verwonden vooraleer hij werd tegengehouden door enkele omstanders.

Het incident gebeurde zondagavond in The Comedy House, een zaal in de stad Columbia. Een ooggetuige in het publiek kon het tafereel in beeld brengen. De man zat op de eerste rij te kijken naar de show toen opeens de stoppen bij hem doorsloegen. Vervolgens stapte hij resoluut het podium op en viel hij Brown onmiddellijk aan.

Pijnlijke snijwonde

Aanvankelijk leek het even op een vuistgevecht uit te draaien, maar daar kwam verandering in toen de aanvaller het microfoonstatief van de komiek opmerkte. Hij nam het onmiddellijk vast en zwaaide wild in het rond, maar Brown kon gelukkig het gros van de slagen ontwijken. Ondertussen bleef de komiek vragen wat er met hem scheelde.

Ook toen de woeste man de stoel van de artiest als wapen wilde gebruiken, bleven de verwondingen van de komiek vrij beperkt. Achteraf postte hij wel een foto online van een pijnlijke snijwonde in zijn arm die hij door het statief te verwerken kreeg. Vooral het gebrek aan security was voor de man een grote fout van de organisatie.

“Niet-uitgelokte aanval”

Naast de afbeelding reageerde Brown ook aan de hand van een video op Instagram. “Laat me eerst iedereen bedanken voor de telefoontjes en berichten van vrienden, fans en mijn familie”, schreef hij erbij. “Deze niet-uitgelokte aanval herinnert me eraan waarom zalen als deze moeten beschikken over professionele security. Enkel zo kan de organisatie ons voldoende beschermen. Dit had op een vreselijke manier kunnen aflopen.”

Reactie Steve Brown na aanval tijdens comedyshow Video: Instagram

In een later interview met TMZ vertelde hij dat de aanvaller voordien ook al slagen uitdeelde aan zijn vriendin. “De show ging zeer goed. Ik hou ervan om interactie te hebben met mijn publiek en hij leek de tijd van zijn leven te hebben”, zei Brown. “Maar wat later zag hij er versuft uit, alsof hij een ander mens was geworden. Toen ik hem vroeg wat er mis was en zijn vriendin zich begon te moeien, sloeg hij haar. Hetzelfde gebeurde toen ook zijn moeder of iemand anders hem in bedwang wilde houden. Pas daarna greep de enige veiligheidsagent van de organisatie in.”

Volgens Richland County Sheriff’s Department heet de aanvaller Marvin en was hij onder invloed van alcohol. Naast de komiek raakten nog drie andere personen gewond door de man.