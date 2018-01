“Europese Unie is medeplichtig aan de folteringen van migranten in Libië”

“De Europese Unie is medeplichtig aan het folteren van Soedanese migranten in Libië.” Dat zegt Eva Berghmans, beleidscoördinator van Amnesty International, naar aanleiding van de gruwelijke video’s die de openbare omroep VRT dinsdagmiddag in Het Journaal uitzond.

Op de beelden is te zien hoe familieleden van Soedanese migranten onder druk gezet worden met filmpjes op Whatsapp waarin hun familieleden in Libië worden gefolterd. De boodschap luidt dat de familie grote sommen losgeld moet betalen opdat de folteringen zouden stoppen.

Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty international klagen deze folter- en afpersingspraktijken van bendes en/of mensensmokkelaars in Libië al jaren aan. “Deze gruwelijke praktijken om losgeld te eisen van families in ruil voor het stoppen met folteren van hun ontvoerde familieleden zijn al vele keren gedocumenteerd in Amnesty-rapporten”, zegt Eva Berghmans.

“Ondanks onze rapporten blijft de Europese Unie toch nog materiële, technische en logistieke steun verlenen aan de ‘failed state’ Libië, aan de Libische kustwacht, enzovoort. De EU controleert ook niet waar zijn financiële steun naartoe gaat, terwijl men toch weet dat er gefolterd wordt, dat er mensen zitten te verhongeren in de Libische detentiecentra voor vluchtelingen. Er mag hulp naar Libië gaan, vinden we, maar die mag niet onvoorwaardelijk zijn. Er moet gecontroleerd kunnen worden dat mensen niet gefolterd worden en er moet een humaan asielsysteem komen. Libië heeft niet eens een asielsysteem op dit ogenblik.”

Gefolterd en gevangen

In Het Journaal toonde Rudi Vranckx dinsdagmiddag de beelden op de mobiele telefoon van de Soedanees Abu Bakr. De man toonde in zijn verblijfplaats in Frankrijk hoe zijn broers Marghani en Abdul Majid in Libië werden gefolterd door bendeleden die hen gevangen houden.

“Je hoort hoe Abu Bakr wordt aangesproken in de whatsapp-video en dat er losgeld wordt geëist”, zegt Rudi Vranckx daarover aan Belga. “Daarnaast heeft een tolk in Libië, die ik ken, contact kunnen leggen met de familie in Soedan van Abu Bakr en de twee broers. De broers zijn kennelijk in handen gevallen van een bende die ten zuiden van de Libische stad Misurata opereert en zich al herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan dit soort gruwelijke chantage.”