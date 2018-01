Twee doden bij schietpartij in High School in Kentucky

Bij een schietpartij in een middelbare school in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Kentucky zijn dinsdagochtend (plaatselijke tijd) twee doden, allebei tieners, en 19 gewonden gevallen. Dat berichtten VS-media en werd in een tweet bevestigd door gouverneur Matt Bevin

De schutter, een vijftienjarige leerling van de school, is door de politie overmeesterd. Over de motieven van de schutter tast men nog in het duister. De schietpartij vond plaats aan de Marshall County High School in het dorp Benton.

De schietpartij komt er daags nadat een 16-jarige in een middelbare school in Texas het vuur in de cafetaria had geopend en een 15-jarig meisje had verwond.