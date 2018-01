Steven Defour krijgt Aaron Lennon als ploegmakker bij Burnley

Burnley heeft dinsdag de transfer van Aaron Lennon afgerond. Lennon komt over van Everton. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt door het team van Rode Duivel Steven Defour.

De 30-jarige Lennon is een jeugdproduct van Leeds United. Na te zijn doorgebroken bij de Peacocks volgde een lange passage bij Tottenham (2005-2015), waarna hij in de winter van 2015 naar Everton trok. Daar trekt hij nu de deur achter zich dicht.

Ervaring heeft de 21-voudig Engels international te koop. Lennon speelde voor Tottenham 364 officiële wedstrijden, voor Everton 77. Met Engeland was hij aanwezig op de WK’s van 2006 en 2010. De enige trofee op zijn palmares is de League Cup in 2008.

Burnley is dit seizoen de revelatie in de Premier League. Het team van coach Sean Dyche, dat als degradatiekandidaat werd getipt, staat na 24 speeldagen knap achtste, met 34 punten.