België kan in Davis Cup rekenen op Goffin, De Greef en Coppejans zeggen af

Davis Cup-kapitein Johan Van Herck heeft dinsdag zijn selectie bekengemaakt voor de eerste ronde van de Davis Cup tegen Hongarije (2-4 februari), in de Country Hall in Luik. Speerpunt David Goffin (ATP 7) zit bij de vier spelers, net als Ruben Bemelmans (ATP 117), Joris De Loore (ATP 314) en debutant Julien Cagnina (ATP 264). Arthur De Greef (ATP 189) en Kimmer Coppejans (ATP 277) zegden af, net als de geblesseerde Steve Darcis (ATP 88).

In vergelijking met de finale van de Davis Cup van vorig jaar, tegen Frankrijk (24-26 november), wordt enkel Steve Darcis vervangen door Cagnina. Voor Cagnina, een 23-jarige Luikenaar, is het zijn eerste selectie.

“Met 2018 start een nieuw jaar met nieuwe kansen, ook in Davis Cup”, legde kapitein Johan Van Herck uit. “We blijven de komende campagne vertrouwen op dezelfde waarden: vertrouwen in onze kwaliteiten, teamspirit en grote ambities, maar met respect voor de tegenstander. De ervaring die de spelers en de staff de voorbije jaren opgebouwd hebben, moet ons helpen om ons opnieuw te plaatsen voor de kwartfinale van de Davis Cup. We kunnen hiervoor rekenen op 4 gemotiveerde spelers, en ook op Steve Darcis die een hele week ter beschikking zal staan van het team. Tot slot rekenen we op de steun van het Belgische publiek om ons in Luik naar de overwinning te schreeuwen.”