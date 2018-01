Emotionele evocatie Tweede Wereldoorlog in Veldwezelt

Veldwezelt

Lanaken - Okra-academie Veldwezelt opende het nieuwe jaar met een presentatie over de Tweede Wereldoorlog in de grensregio. Een honderdtal mensen waren onder de indruk van de diepe wonden die mei 1940 in het dorpsweefsel sloeg. Daarbij eindigde het niet: rantsoenering, smokkel, verplichte tewerkstelling, verklikking enzovoort domineerden de volgende oorlogsjaren. Maar dan bewijzen solidariteit en humor dat de veerkracht een dorp er weer bovenop helpen.

Erfgoedkring Wiosello beschikt over een schat aan informatie over de zwartste en zwaarste bladzijde in de geschiedenis van onze gemeente: mei 1940. OKRA-academie deed al voor de derde maal beroep op deze expertise. In de twee vorige edities focuste Mathieu Geurts vooral op de ervaringen van burgerslachtoffers en de vluchtelingen. Voor deze editie kozen Mathieu Beckers en Germain Geelen voor een visuele aanpak. De mensen die de ramp persoonlijk meemaakten zijn inmiddels overleden of niet meer in de mogelijkheid zelf te getuigen. Gelukkig werden hun ervaringen op beeld, band of papier vastgelegd. Toch komen er nog voortdurend nieuwe elementen boven water. Speurwerk in archieven en interviews van families openen vaak verrassende invalshoeken.

De combinatie van bekende en nieuwe gegevens maakte van deze OKRA-academie een zeer gesmaakte avond.