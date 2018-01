Elise Mertens speelt in halve finale tegen nummer twee van de wereld, driesetter zorgt voor Belgische hoop

Elise Mertens plaatste zich vannacht voor de halve finales van de Australian Open, daarin zal ze het donderdag moeten opnemen tegen de nummer twee van de wereld. Caroline Wozniacki won haar kwartfinale tegen Carla Suárez Navarro echter pas na drie sets na 2 uur en 12 minuten : 6-0, 6-7 (3-7) en 6-2. In de eerste demonstreerde de Deense waarom ze tweede staat op de WTA-ranking maar uiteindelijk moest ze een set toestaan tegen de Spaanse en dat zorgt voor hoop in het Belgische kamp.

De 22-jarige Elise Mertens (WTA 37) neemt het in haar halve finale op de Australian Open op tegen Caroline Wozniacki. De 27-jarige Deense staat momenteel tweede op de WTA-ranking en klopte Carla Suárez Navarro (WTA 39).

Wozniacki walste vooral in de eerste set over haar tegenstandster: pas na zeven spelletjes kon de Spaanse haar eerste game winnen...

Foto: REUTERS

In de tweede set toonde Suárez Navarro waarom ze in de kwartfinale stond. Ze ging hoger in de baan spelen en kwam zelfs 4-2 voor. Wozniacki vocht nog terug maar ging alsnog onderuit in de tiebreak: 6-7 (3-7).

Foto: Photo News

In de derde en beslissende set begon de vermoeidheid door te wegen bij Suárez Navarro, die ook al een marathonwedstrijd in de benen had van in de vorige ronde. Wozniacki brak in het derde spelletje en liet haar prooi daarna niet meer los: 6-2. Opvallend: de Deense sloeg in totaal tien aces.

Belgische hoop

Dat Suárez Navarro, die slechts twee plaatsjes lager gerangschikt staat dan Mertens, erin slaagde Wozniacki een set af te pakken doet het beste verhopen voor onze landgenote.

Wozniacki haalde op de Australian Open al één keer eerder de halve finale: in 2011 verloor ze van de Chinese Li Na, die op haar beurt in de finale de duimen zou leggen tegen Kim Clijsters. De Deense schone won ook nog nooit een Grand Slam, maar stond wel al twee keer in de finale van de US Open (2009, 2014) en was tussen oktober 2010 en januari 2012 in totaal 67 weken de nummer één van de wereld.

“Ik heb niets te verliezen”

Elise Mertens staat dit jaar voor de eerste keer op de hoofdtabel van de ‘happy slam’. Een derde ronde op Roland Garros (in 2017) was haar beste resultaat tot dusver op een grandslam. Wozniacki is dan ook de topfavoriete tegen Mertens, dat beseft onze landgenote zelf maar al te goed: “Het toeval wil dat ik Wozniacki en Suárez Navarro vorig jaar tegenkwam op hetzelfde toernooi, in het Zweedse Bastad”, zei Mertens al na haar overwinning in de kwartfinales. “Ik klopte er eerst Suarez Navarro in drie sets, maar moest nadien - eveneens in drie sets - de duimen leggen voor Wozniacki.”

“Ik verwacht me opnieuw aan een moeilijke wedstrijd. Maar goed, dit zijn de halve finales. Alles kan gebeuren. En ik heb opnieuw niets te verliezen. Ik zal de outsider zijn, net als vandaag. Maar ik heb nog genoeg energie en ben er klaar voor.”

Woensdag worden de twee overige kwartfinales gespeeld. Eerst neemt de Duitse Angelique Kerber (WTA 16) het op tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 20). Daarna speelt de Roemeense Simona Halep (WTA 1) tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6).