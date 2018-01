Taj Mahal krijgt voor het eerst in 350 jaar schoonmaakbeurt

De Taj Mahal, het bekendste monument in India, krijgt voor de eerste keer ooit een fameuze poetsbeurt, meer bepaald een modderbad.

De Taj Mahal, een van de zeven nieuwe wereldwonderen, gaat door een diep dal: de bezoekersaantallen lopen al enkele jaren lichtjes terug en nu blijkt dat het monument voor het eerst ooit een grote schoonmaakbeurt nodig heeft.

Tot vandaag waren de moessonregens voldoende om al het vuil van het gebouw te spoelen, maar door een combinatie van verschillende factoren volstaat dat niet meer. Enerzijds is het marmer door de toenemende luchtvervuiling vergeeld, anderzijds is een stuk besmeurd door groene vlekken.

‘De groene vlekken zijn uitscheiding en larven van de insecten, die worden aangetrokken tot het witte marmer van de Taj Mahal’, zei de woordvoerder van ASI Bhuvan Vikram vorig jaar. Er werd geprobeerd om de vlekken weg te wassen, maar de insecten bleven terugkomen. De rivier achter de Taj Mahal ligt immers zo vol met afval dat het een ideale broeihaard voor insecten is.

Er wordt al enkele jaren geprobeerd om de verschillende muren en minaretten te kuisen, maar nu is beslist om de volledige site grondig schoon te maken. Chemicaliën waren uit den boze, dus is er gekozen voor een soort ‘modderbad’ die de ‘poriën’ van het gebouw moet reinigen. Uiteindelijk moet daarna een stralend witte Taj Mahal tevoorschijn komen.

Het proces is echter tijdrovend en uitdagend. De officiële instanties hopen dat de werken tegen november 2018 af zijn. De reisgids Fodor’s Trivel Guide raadt af om dit jaar de Taj Mahal te bezoeken, ‘tenzij je droomt van een door klei ingepakte en met stellingen omgeven Taj Mahal’, klinkt het in The Times.

De Taj Mahal staat op de werelderfgoedlijst van Unesco en trekt jaarlijks zowat zes miljoen bezoekers aan.

Foto: AFP

