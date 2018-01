Hardleerse tractordief moet vrezen voor twee jaar cel

Herk-de-Stad / Lummen -

Een 30-jarige Lummenaar hangt twee jaar celstraf boven het hoofd voor het plegen van vier diefstallen en het vervalsen van een nummerplaat. Hij verscheen dinsdag in de Hasseltse rechtbank nadat hij op 3 februari 2015 ervan door ging met tractor in Sint-Truiden. De politie kwam de man op het spoor nadat de eigenaar een tip kreeg over waar zijn landbouwvoertuig stond.