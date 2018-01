Hasseltse toeristische gidsen zetten het nieuwe jaar feestelijk in

Hasselt - Vrijdag 19 januari waren bijna alle gidsen van de vzw HTG samengekomen in het Borrelhuis voor de jaarvergadering en de nieuwjaarsdrink. Al vlug kon iedereen constateren dat het voorbije ‘Zevende Jaar’ in alle opzichten een erg druk werkjaar was.

Traditiegetrouw nodigt HTG in het begin van het jaar al haar leden uit om te komen luisteren naar het verslag van het voorbije jaar en naar de toekomstplannen voor het huidige jaar. Na het welkomstwoord van voorzitter Medard Vandervelden werden een tiental punten op de agenda besproken. Met een 40-tal activiteiten zoals bijscholingen, lezingen, geleide bezoeken aan interessante locaties en tentoonstellingen vormde 2017 een recordjaar.

Dit jaar neemt HTG enkele nieuwe initiatieven. Zo zullen er van maart tot oktober weer geleide themawandelingen doorgaan. Ook de pas vernieuwde Hazelaarroute (inmiddels bijna 35 jaar oud) zal vanaf begin april als een complete dagtrip aangeboden worden. Daarenboven wil HTG – n.a.v. 1000 jaar graafschap Loon – de Edelenroute aanpassen tot een verrassende dagtrip waarbij ‘Loon’ centraal staat.

Na afloop van deze vergadering werd op een fijne samenwerking in het nieuwe werkjaar getoast. Voor meer informatie over onze werking: htgidsen@yahoo.com

Foto: Karolien Mondelaers.