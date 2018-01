OVERZICHT. Dit zijn de genomineerden voor de Oscars

Dinsdag zijn de genomineerden bekendgemaakt voor de 90ste Academy Awards. De fantasyfilm 'The Shape of Water' is de grote slokop met 13 nominaties en ook de Belgische coproductie 'Loveless' maakt kans op een beeldje. De officiële Oscaruitreiking vindt dit jaar plaats op 4 maart 2018 in het Amerikaanse Los Angeles.

De film 'The Shape of Water' van Guillermo del Toro is dertien keer genomineerd voor een Oscar. Dat blijkt dinsdag na de bekendmaking van de nominaties door de Academy. Naast nominaties in 'kleinere categorieën' zoals beste kostuums en geluidsmontage, pronkt de film ook in categorieën als beste film, beste regisseur en beste actrice (Sally Hawkins). Andere grote kanshebbers zijn 'Lady Bird', 'Darkest Hour', 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri' en 'Dunkirk'. Het is van 2009 geleden dat er nog eens een vrouw genomineerd werd voor beste regisseur. Toen won Kathryn Bigelow met 'The Hurt Locker', dit jaar maakt Greta Gerwig kans op een beeldje voor 'Lady Bird'.

'The Shape of Water' speelt zich af begin jaren '60 en gaat over Elisa, die niet kan spreken en als schoonmaakster in een overheidslaboratorium werkt. Daar ontdekt ze een mysterieus amfibisch wezen dat in een watertank leeft. De eenzame Elisa raakt bevriend met het wezen en wil het bevrijden wanneer blijkt dat haar werkgever experimenten wil uitvoeren op het wezen.

Met dertien nominaties komt 'The Shape of Water' net niet aan het recordaantal nominaties: 'La la Land' (2017), 'Titanic' (1997) en 'All About Eve' (1950) kregen elk veertien nominaties.

Met 'Loveless', een Russische, Franse, Duitse en Belgische coproductie, is ons land toch een beetje vertegenwoordigd in de lijst met genomineerden. Eerder was al bekendgeraakt dat ‘Le fidèle’ van Michael Roskam de shortlist van de Oscars niet heeft gehaald.

De 90ste Oscars worden op 4 maart uitgereikt in Hollywood, en live uitgezonden op ABC. Net als vorig jaar neemt talkshowhost en comedian Jimmy Kimmel de presentatie voor zijn rekening.

Alle genomineerden

Best Picture

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Directing

Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Leading Actress

Sally Hawkins

Frances McDormand

Margot Robbie

Saoirse Ronan

Meryl Streep

Leading Actor

Timothée Chalamet

Daniel Day-Lewis

Daniel Kaluuya

Gary Oldman

Denzel Washington

Animated Feature Film

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Supporting Actress

Mary J Blige

Allison Janney

Lesley Manville

Laurie Metcalf

Octavia Spencer

Supporting Actor

Willem DaFoe

Woody Harrelson

Richard Jenkins

Christopher Plummer

Sam Rockwell

Foreign Language Film

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square

Original Song

"Mighty River" (Mudbound)

"Mystery of Love" (Call Me By Your Name)

"Remember Me" (Coco)

"Stand up for Something" (Marshall)

"This is Me" (The Greatest Showman)

Documentary Short

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Documentary Feature

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Man in Aleppo

Strong Island

Adapted Screenplay

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly's Game

Mudbound

Original Screenplay

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Achievement in Production Design:

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Achievement in Cinematography

Blade Runner 2014

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

Achievement in Costume Design

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

Achievement in Sound

Baby Driver

Blade Runner 2019

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Achievement in Sound Mixing

Baby Driver

Blade Runner 2019

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Best Animated Short Film

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Best Live Action Short Film

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmet

Silent Child

Watu Wote:All of Us

Original Score

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Achievement in Visual Effects

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kong: Star Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Achievement in Film Editing

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Achievement in Makeup & Hairstyling