Sint-Truiden -

Het is duidelijk dat Limburg steeds meer toeristen ontvangt en ook erg populair is in de dichtbijvakanties. De provincie investeert daarom 4 miljoen euro in Limburgse Logies. De uitbaters van de verschillende kleinschalige logies krijgen zo een coaching- en ondersteuningsprogramma. Deze steun moet voor meer omzet en jobs zorgen bij de vele ondernemers.