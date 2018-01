Houthalense telefoonhijger (46) stalkt tiental vrouwen onder wie twee minderjarigen

Houthalen-Helchteren - Een 46-jarige Houthalenaar is dinsdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verschijnen voor het hardnekkig stalken via telefoon van een tiental vrouwen over heel Vlaanderen. In 2016 belde hij de willekeurig gekozen slachtoffers, onder wie twee minderjarigen, in het midden van de nacht op en begon te hijgen.

Andere keren uitte de zwakbegaafde veertiger bedreigingen. “Ik kom net uit de gevangenis en ga u meenemen of doe uw familie iets aan. Hier is iemand bij me die je kent. Als je blijft luisteren, ...