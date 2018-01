Naar deze twaalf plaatsen ga je beter niet op vakantie in 2018

Heel wat populaire reisbestemmingen staan zwaar onder druk door de massale toestroom aan toeristen. Denk maar aan Venetië dat al jaren kreunt onder de enorme cruiseschepen die er dagelijks aanmeren of aan kleine stadjes zoals Santorini en Cinque Terre die te klein zijn om dat allemaal te kunnen slikken. Op de Galapagoseilanden en Antarctica wordt dan weer de natuur bedreigd. Wie die plaatsen echt wilt bezoeken, houdt beter rekening met een aantal zaken. Zo niet, blijf je er volgens de inwoners beter weg.

Isle of Skye

Isle of Skye is het grootste eiland van Schotland, maar werd in de vaak smalle straatjes het afgelopen jaar overspoeld door bussen en auto's vol toeristen. De inwoners hebben dat nu zelf een halt toegeroepen na heel wat klachten over onder meer geluidsoverlast. De politie raadt zelfs aan er gewoon weg te blijven als je er nog geen kamer hebt geboekt. Wie toch wil gaan, doet dat beter buiten het traditioneel drukke zomerseizoen of je kunt opteren voor een rustiger eiland zoals dat van Rum, Muck of Eigg.

Barcelona

De Catalaanse hoofdstad Barcelona zag in 2016 liefst 34 miljoen toeristen op bezoek komen, dat is al 25 procent meer dan in 2012 en een hallucinant aantal. Inwoners klagen al jarenlang over de te grote druk en overlast van al die bezoekers. Ga je toch, doe dan eens wat andere locaties aan dan de Ramblas en Parc Guell. Of opteer eens voor een citytrip naar Valencia in de plaats.

Dubrovnik

De Unesco heeft er al mee gedreigd de titel van Werelderfgoed af te nemen van Dubrovnik. Het Kroatische stadje kan amper 4.000 toeristen per dag aan, maar tijdens de zomer zijn er dat vaak meer dan 10.000. De burgemeester heeft alvast enkele maatregelen genomen en onder meer het aantal aanmerende cruiseschepen beperkt. Ga dus zeker niet met een cruise als je er toch naartoe wilt of kies eens voor het minder populaire, maar ook mooie Cavtat.

Venetië

Als een gevolg van de 30 miljoen bezoekers die er jaarlijks langskomen, heeft Venetië haast geen oorspronkelijke inwoners meer. Als de cruiseschepen de haven uitvaren, oogt de stad doods. De bewoners die er nog resten, trekken al jaren de straten op om te protesteren en dat lijkt nu eindelijk zijn vruchten af te werpen. Als je Venetië aandoet, blijf dan overnachten en eet in een lokaal restaurant. Het Franse Annecy is een leuk alternatief.

Santorini

Wie vaak door Instagram scrolt, is vast al adembenemende foto's van Santorini tegengekomen. Maar ook het Griekse eiland krijgt af te rekenen met dezelfde grote boosdoener, de cruiseschepen. Vorig jaar bezochten 2 miljoen toeristen het eilandje en zo dreigt het stilaan zijn charme te verliezen. Bezoek anders eens Naxos of Patmos en maak er in elk geval zeker geen toeristisch ritje met een ezel.

Bhutan

Het kleine boeddhistische Bhutan doet er nu al veel aan om de toeristenstromen te beperken en rekent soms een paar honderd euro per dag toeristenbelasting aan. Maar dat houdt niet iedereen tegen om toch naar de Himalaya af te zakken. Als je het land aandoet, heb dan zeker respect voor de religieuze tradities en laat er geen vuilnis rondslingeren. Het naburige Arunachal Pradesh biedt een waardig alternatief.

Taj Mahal

Het is steevast over de koppen lopen aan de Taj Mahal met jaarlijks 8 miljoen bezoekers, waarvan de helft uit buitenlanders bestaat. De lokale autoriteiten willen nu het aantal tickets per dag beperken, in de eerste plaats voor de plaatselijke bevolking. Wil je een rustig bezoek aan het monument inplannen, dan ga je beter bij het krieken van de dag, de deuren gaan al om zes uur open. Een mogelijk alternatief is het graf van Humayun in Delhi, niet zo indrukwekkend, maar wel pakken rustiger.

Mount Everest

De Mount Everest raakt aan de kant van Nepal overbevolkt want steeds meer mensen willen de hoge toppen bedwingen. Volgens de sherpa's doen er zich daardoor vaak gevaarlijke situaties voor en vallen er soms zelfs doden. Daarom worden nu al maatregelen getroffen en mogen bijvoorbeeld klimmers niet meer alleen de bergen op. Maak dat je heel wat klimervaring hebt en flink wat cash als je het avontuur wilt aangaan, want een ticketje kost al snel om en bij de 1.000 euro.

Machu Picchu

In 2016 beklommen elke dag 5.000 toeristen Machu Picchu in Peru, zowat het dubbele van wat Unesco aanraadt. De overheid heeft nu al twee bezoekmomenten ingevoerd, van 6 uur 's morgen tot 's middags en dan van 's middags tot 17.30 uur, om het allemaal wat onder controle te houden. Plan een bezoek tussen oktober en april, dan is het er minder druk. Iets anders? Probeer eens de Lost City in Colombia.

Galapagoseilanden

De Galapagoseilanden zijn al eeuwen bekend voor hun indrukwekkende fauna en flora, maar ook die staan onder druk van de toeristen. De Ecuadoriaanse overheid heeft daarom al specifieke sites en wandelpaden afgebakend waar je niet buiten mag treden. Verwacht wordt dat er binnenkort nog strengere regels worden ingevoerd. Bezoek je het eiland, hou je dan aan de richtlijnen. De Islas Ballestas bij Peru zijn een andere leuke optie.

Antarctica

Het lijkt niet meteen de meest toeristische bestemming, maar toch zit Antarctica in de lift. De boten die er rondvaren mogen niet meer dan 500 passagiers aan boord hebben en soms zelfs maar honderd. Toch waren die tijdens het seizoen 2016-2017 goed voor bijna 45.000 bezoekers. Wie pinguïns wil spotten, kan ook naar Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden trekken.

Cinque Terre

Het Italiaanse Cinque Terre, nog een Werelderfgoedsite die kreunt onder het massatoerisme. In 2016 werd het veelkleurige stadje bezocht door 1,2 miljoen toeristen. Ook daar wordt het protest tegen de cruiseschepen die er slechts voor enkele uren aanmeren steeds groter. Toch naar daar op reis? Ga dan buiten het zomerseizoen en geef geld uit bij de lokale middenstand. Een alternatief? Portovenere.