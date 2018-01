Transfer van Nicolae Stanciu eindelijk helemaal rond: Anderlecht recupereert slechts deel van recordtransfer

De transfer van Nicolae Stanciu van Anderlecht naar Sparta Praag is eindelijk afgerond. De Roemeen tekende in Praag een contract tot medio 2021. Een transfersom werd niet officieel meegedeeld, maar zou zo’n 4 miljoen euro bedragen. Anderlecht verliest dus 4 miljoen op zijn recordtransfer, Stanciu wordt de duurste inkomende transfer ooit in Tsjechië.

Stanciu legde vorige week donderdag al zijn medische testen af bij de huidige nummer vijf van de Tsjechische competitie. De voorbije dagen vonden nog “moeizame” onderhandelingen plaats tussen RSCA en Sparta Praag, lieten de Tsjechen weten op hun website.

De Roemeen kwam in augustus 2016 bij paars-wit terecht. Met zijn overgang van Steaua Boekarest naar Brussel was destijds naar verluidt bijna tien miljoen euro gemoeid, de duurste inkomende transfer ooit van RSCA. Maar de Roemeense international kon de hooggespannen verwachtingen nooit inlossen onder René Weiler en Hein Vanhaezebrouck. In totaal speelde Stanciu 53 wedstrijden in het Anderlecht-shirt. Daarin vond de aanvallende middenvelder negen keer de weg naar de netten en lukte hij tien assists voor de landskampioen.