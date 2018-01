Paarse Teletubby ‘Tinky Winky’ overleden

Acteur Simon Shelton (52), die bekend raakte als Tinky Winky, de paarse Teletubby in de serie ‘Teletubbies’, is overleden.

Eigenlijk zat hij niet bij de originele ‘Teletubbies’-cast, maar toen Dave Thompson na meer dan 70 afleveringen als Tinky Winky ontslagen werd, greep Simon Shelton zijn kans. Vanaf 1997 zou de acteur onafgebroken te zien zijn als de paarse Teletubby.

Een rol die hij in tegenstelling tot zijn voorganger bijzonder accuraat en enthousiast vertolkte, aldus de BBC. Toen er vragen kwamen over de attributen van Tinky Winky, was Shelton de eerste om een lans te breken voor zijn rol. De rode handtas die de paarse Teletubby vaak bij zich had, leidde tot discussies over de geaardheid van Tinky Winky. Shelton antwoordde daar vriendelijk maar kort op: “Dat vind ik een zeer rare discussie aangezien Tinky Winky maar drie jaar oud is.”

Felle kleuren

In een Facebookbericht laat de zoon van Shelton weten dat de acteur op 52-jarige leeftijd overleden is. “Ik schaamde mij vroeger altijd dat mijn vader danste en acteerde voor kinderen”, klinkt het. “Maar uiteindelijk werd ik ontzettend trots op hem. Ik ga nu leven zoals hij mij dat geleerd heeft. En ik ga niet te verdrietig zijn, want dat zou hij niet gewild hebben.”

De acteur, die drie kinderen en een echtgenote achterlaat, wordt op 7 februari begraven. Aan de aanwezigen is gevraagd om outfits met felle kleuren te dragen.