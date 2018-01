Bijna 200 cursisten fotografie aan QRIOS Tongeren

Tongeren - Maar liefst 195 starten deze week in de opleiding fotografie aan QRIOS Tongeren. Ze zijn verdeeld over 16 klassen met maar liefst 10 verschillende niveaus.

Ook zijn er weer 2 nieuwe beginnersklassen waarvan je hier 1 klas ziet. In totaal zijn er alweer 20 nieuwe starters. Zij volgen het eerste jaar op maandagvoormiddag of maandagavond en nog tot volgende week kunnen nieuwkomers nog aansluiten.

Interesse om nog in te stappen of in september te starten op een andere avond ? Contacteer ons gerust: viio@qrios.be of 012/242050