“Interpol slaat alarm: vrachtwagen met 34.000 liter chemicaliën gestolen in België”

Volgens internationale media heeft Interpol alarm geslagen over de diefstal van een vrachtwagen vol chemische vloeistof in het West-Vlaamse Zedelgem. Interpol zou alle Europese politiediensten gewaarschuwd hebben extra alert te zijn aan de grensposten.

Media uit onder meer Spanje, Italië en Groot-Brittannië melden dat een Europese klopjacht geopend is op een zwarte vrachtwagen die zaterdag in Zedelgem gestolen werd. De tankoplegger van het voertuig zou maar liefst 33.500 liter chemische vloeistof bevatten die gebruikt kan worden om explosieven te maken. Volgens de Spaanse journaliste Laura Alonso zou het gaan om radiacid.

Het parket van Brugge en de federale politie bevestigen dat er inderdaad een vrachtwagen met chemische vloeistof gestolen is in Zedelgem. Er is op dit moment echter geen aanwijzing dat het chemisch product kan worden gebruikt voor de aanmaak van explosieven, klinkt het. De zaak wordt verder onderzocht.

Het is niet exact duidelijk hoe de vrachtwagen werd gestolen en waar hij naartoe gereden is. De kentekenplaat van het voertuig is 1-QEB-708. De daders hebben deze mogelijk vervangen om gemakkelijker ons land te verlaten.

Extra alert

Interpol zou alle Europese politiediensten hebben gewaarschuwd. Met name de Spaanse, Franse en Belgische autoriteiten zijn opgeroepen extra alert te zijn en uit te kijken naar de vrachtwagen. Buurlanden zouden instructies hebben gekregen om de grenscontroles te verscherpen. Ook de Italiaanse politie heeft de oproep gekregen, meldt Gazzettino.it.

Interpol heeft op dit moment nog niet gereageerd.