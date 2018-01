Arbeiders Culinor-Vaco’s Kitchen leggen het werk neer: “Ze willen betaalde pauze afschaffen”

De 120 arbeiders van Culinor Vaco’s Kitchen in Olen hebben dinsdagochtend het werk neergelegd. Er is om 14 uur een overleg met de directie gepland.

“De directie wil nu nieuwe arbeidsvoorwaarden opleggen” zegt Jeffrey Goossens van ACV aan VRT NWS. “Zo wil ze de betaalde pauze van een kwartier afschaffen. De arbeiders mogen daardoor nog wel een pauze nemen, maar dan moeten ze nadien wel een kwartier langer werken. Bovendien vraagt de directie nog meer flexibiliteit van de arbeiders, terwijl de werkdruk van de mensen aan de band al zo hoog is. Meer flexibiliteit betekent op termijn ook dat er geen overuren meer uitbetaald zullen moeten worden. Dat is dus een serieuze besparing van de directie, op kap van de mensen.”

Om 14 uur zouden de vakbonden en de directie een vergadering hebben gepland.

Vaco werd in 2016 overgenomen door de Culinor Food Group. In het bedrijf maken ze vers bereide maaltijden. Hun grootste klant is de supermarktketen Albert Heijn. Culinor Vaco’s Kitchen heeft ook een vestiging in Herselt.