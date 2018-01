Enkele Duitse scholen denken een oplossing te hebben gevonden voor leerlingen die het moeilijk hebben om stil te zitten in de klas: een zware vest. Een creatieve oplossing die ook op heel wat weerstand botst.

De hele tijd stilzitten en goed opletten, het is niet aan elke leerling gegeven. Sommigen weten met hun energie geen blijf. Ze wiebelen op hun stoel, glijden uit hun bank of – erger nog – rollen over ...