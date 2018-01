Auto rijdt winkel van tankstation E40 binnen: één dode, twee zwaargewonden

Een wagen is maandagavond rond 21.30 uur ingereden op de winkel van een tankstation op de E40. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Drongen, in de richting van Brussel. De tol is loodzwaar: één persoon is overleden, twee andere raakten zwaargewond. Zij verkeren wel buiten levensgevaar.

Enkele ooggetuigen zagen het allemaal gebeuren. “Het was alsof een bom ontplofte, ik maakte me klein en zag hoe rekken en andere brokstukken alle kanten uitvlogen. Het was rampzalig. Na enkele minuten had ik pas door dat het om een wagen ging. En dan zag ik de mensen liggen. Ongelofelijk. Die personen aan de koffiemachines moeten een zware klap gekregen hebben.”

Het ene moment stond de wagen nog aan de pomp, het andere reed de bestuurder de winkel binnen. De chauffeur kwam er lichtgewond vanaf, maar hij leek verward. “Ik snap het niet”, zegt een kassierster. “Ik zag hem aan de pomp en voor ik het wist hoorde ik een grote knal en brokstukken overal. Chaos, paniek en ongeloof.”