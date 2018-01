“Het beest is gevat.” Kinderverkrachter maakte meer dan 500 slachtoffers en vermoordde hun ouders

“Het beest is gevangen. De kinderen zijn weer veilig”. De Colombiaanse politie schreeuwt het uit. Na meer dan vijf jaar jacht is de Grote Boze Wolf, zijn codenaam, eindelijk gepakt. Juan Carlos Sanchez (37) zit achter de tralies. De pedofiel maakte meer dan vijfhonderd slachtoffers. Wanneer een kind dreigde het misbruik thuis te vertellen, ging Sanchez de ouders vermoorden.

Een schriel mannetje. 1.62 meter groot, 55 kilo zwaar. Een echte nerd, met zijn brave hemdjes en saaie broeken. Hij was ook computerspecialist. Sites beveiligen voor firma’s, dat deed Juan Carlos Sanchez in zijn eenmanszaak in Barranquilla, aan de noordkust van Colombia.

Maar het was allemaal maar schijn. ‘s Avonds, wanneer hij zijn kantoortje sloot, trok Sanchez naar de computergamezalen in Barranquilla. Hij speelde niet. Hij keek en zocht naar kleine jongetjes. Vaak 8 à 9 jaar oud, als het maar niet ouder dan 14 was.

Foto: RR

“Zo’n straffe speler heb ik nog nooit gezien.” Dat was altijd Sanchez’ openingszin wanneer hij zijn slachtoffertjes benaderde. En dan vertelde hij dat hij een ontwikkelaar was van computerspelletjes en op zoek was naar jonge topspelers die zijn nieuwe games wilden uittesten. Zo kreeg hij de jongetjes mee naar huis.

Daar gebeurde het. Sanchez zwaaide met geld. “10 euro als je naakt voor mij poseert.” Dat was veel geld voor een arm Colombiaans jongetje. Sanchez kon zijn foto’s nemen. Maar hij ging verder. Verkrachten, folteren, vastketenen en slaan.

Ouders vermoorden

Om te verhinderen dat de jongetjes zouden gaan praten, toonde hij hen foto’s van vermoorde volwassenen. “De ouders van de kinderen die hier voordien in mijn kelder vastzaten”, zei Sanchez tegen de bange jongetjes. “Als je tegen jouw ouders zegt wat hier is gebeurd, kom ik hen ook vermoorden.” Het waren geen loze dreigementen. Sanchez heeft effectief een vijftal ouderparen vermoord.

In 2008 was er toch één jongetje dat durfde te spreken. Sanchez werd opgepakt en veroordeeld. In maart ging hij voor twaalf jaar de cel in. Maar in november kwam hij al vrij. Een beroepsrechter vond de bewijslast tegen Sanchez toch te licht.

Aparte dossiers

De computeranalist keerde terug zijn kantoortje. Alles herbegon. Ook de zoektocht naar gewillige knaapjes. “De lichte straf had Sanchez’ honger naar jong vlees alleen maar geprikkeld”, zei de politiewoordvoerder van Bogota dit weekend.

Sanchez maakte dus weer jacht op kinderen. Verleidde ze weer tot computerspelletjes bij hem thuis en verkrachtte ze daar. Al zijn prooien vond hij in de omgeving van Barranquilla. Sommige slachtoffers stapten toch naar de politie. Van al die klachten werd een apart dossier opgesteld. Niemand kwam op het idee al die dossiers eens samen te leggen en de rode draad erin te vinden.

Mexicaanse klant

Dat Juan Carlos Sanchez toch gepakt is, komt door zijn Mexicaanse klant. Sanchez had op de duur talloze foto’s en filmpjes van zijn slachtoffers. Hij hoopte daar geld uit te slaan. Als computerspecialist wist hij hoe hij op het darknet - het geheime deel van het internet - pedofiele klanten moest zoeken. In Mexico vond hij een geïnteresseerde afnemer van zijn beelden.

Bij de arme kinderen van Barranquilla had De Grote Boze Wolf snel succes met zijn aanbod van 10 euro voor een foto. Foto: AFP

Die Mexicaan wist niet dat de politie zijn cyberhandelingen - onder de naamSadico13 - al langer volgden. Sadico13 werkte altijd vanuit andere internetcafés in de hoop zo onder de politieradar te blijven. Maar toen hij plots bestanden van een zekere El Lobo Feroz (Spaans voor de Grote Boze Wolf uit ‘Roodkapje’) begon te kopen, had hij de volle aandacht van de Mexicaanse cyberpolitie.

Sadico13 was een handeltje aan het opzetten. Hij kocht voor 100 euro bestanden aan bij El Lobo Feroz,die hij dan doorverkocht voor 400 euro. “Pedobeelden. Het kon niet anders”, zei de Mexicaanse cyberpolitie tegen de procureur, die meteen de aanhouding van Sadico13 goedkeurde.

De cyberpolitie is daarna nog een half jaar bezig geweest om het versleutelde mailverkeer tussen Sadico13 en de Grote Boze Wolf te ontgrendelen. Toen pas zagen ze hoe gruwelijk het materiaal was. Er waren drie grote mappen. In de ene zaten foto’s van de jongetjes die Sanchez had mishandeld. In de tweede map staken filmpjes van de verkrachtingen en folteringen, met het schreeuwen en smeken van de slachtoffers erbij.

Op bestelling

In de derde map staken schijnbaar gewone foto’s. Jongetjes op straat, aan de schoolpoort, tussen hun ouders, in het speelpark... Het duurde even vooraleer de politie die derde map begreep. Toen zagen ze het: de Grote Boze Wolf was op bestelling aan het werken. Hij nam foto’s van jongetjes in zijn buurt en dan moest Sadico13 maar zeggen welke jongetjes hij wilde “gepakt” hebben.

Ook op het carnaval van Barranquilla zocht Sanchez zijn slachtoffers. Foto: AFP

Maar de Mexicaanse politie stond al gauw voor een ander mysterie. Waarom herkende niemand ook maar een van de jongetjes op de foto’s en films? De politie ging nogmaals door alle beelden en dan zagen ze het plots: op één foto stond een straatnaambordje. Daarop is verder gezocht. Het bleek een straat in buurland Colombia, meer bepaald in de stad Barranquilla. In samenwerking met de lokale politie daar werd gezocht naar de slachtoffertjes. Met succes, want zo is de politie van Barraquilla weer bij Juan Carlos Sanchez gekomen, de man die ze in 2008 al eens veroordeeld kregen voor pedofilie. De man die zich op het darknet de Grote Boze Wolf noemde.

Sanchez’ adres zat nog in de politiedossiers, maar de man was niet thuis. “Hij is al maanden verdwenen”, zei zijn familie. “Kon de politie niet helpen in hun zoektocht naar hun vermiste oom met wie ze alleen nog maar telefonisch contact hadden?” Natuurlijk. Als de politie een telefoontap mocht plaatsen, zou het sneller gaan. Het mocht.

Opening speelpark

Die telefoontjes deden Sanchez de das om. De politie kwam erachter dat hij vanuit Venezuela belde. Daar is hij opgepakt, toen hij rondhing op de opening van een speelpark. Nu wacht Sanchez in een Venezolaanse cel op zijn uitlevering.

“We hebben jaren gezocht naar dit beest. We hebben vaak getwijfeld. Maar vandaag zijn we opgelucht dat we nooit opgaven”, zei de woordvoerder van de politie.