MeerhoutZaterdag om 4 uur ’s nachts beet wolvin Naya in Meerhout, vlak over de Limburgse grens in de provincie Antwerpen, twee schapen dood. De kans is groot dat Naya al terug in Limburg is. De noodzaak om ook hier na de terugkeer van de wolf het vee ’s nachts te beschermen, wordt daarmee nog eens benadrukt. Experten die het Vlaamse wolvenplan opstellen bekijken welke maatregelen boeren kunnen nemen.