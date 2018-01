BalenBij een snelheidscontrole op de Steenweg op Leopoldsburg in Balen is zaterdag een autobestuurder geflitst aan 213 kilometer per uur. Dat is drie keer meer dan de toegelaten maximumsnelheid van 70 km/u. “Bijna misdadig”, zegt commissaris Robert Lehaen van de politiezone Mol-Balen-Dessel.