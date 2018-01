Koppel dat kinderen vastketende had plan om schatrijk te worden: “Ze wilden zelfs nog een 14de kind”

Een veertiende kind krijgen, om nadien te schitteren in een realityshow op televisie. Dat zou het ultieme plan geweest zijn van het Californische koppel Turpin, dat jarenlang zijn dertien kinderen gevangen hield in huis.

In een interview met de Sunday Mirror vertelt Billy, de broer van Louise Turpin, hoe ze hem afgelopen maand nog toevertrouwde dat ze samen met haar man David nog een veertiende kind wou. “Volgens haar zouden ze prima passen in een televisieshow. Bovendien zouden ze op die manier het realityprogramma ‘Kate Plus 8’ (een Amerikaans realityprogramma over Kate en haar acht kinderen, nvdr.) kunnen overtreffen”, zegt Billy. “Ze dacht dat heel de wereld gefascineerd zou zijn door hun levens. Het is ook de reden waarom ze naar Californië zijn verhuisd, om dichter bij Hollywood te zitten. Het ging alleen maar over henzelf, ze gaven niets om de kinderen. Hun plan was om miljoenen te verdienen.”

Maar de ontsnapping van één van hun kinderen, een meisje van 17, bracht een einde aan die vreemde droom. Ze kon - na twee jaar plannen - het noodnummer 911 bellen via een mobiele telefoon die in huis lag. De fel vermagerde tiener, die volgens het persbericht van de politie leek op een kind van tien, zei dat haar twaalf broers en zussen vastgehouden werden in het gebouw door hun ouders.

Doodstraf? Geen probleem

Toen de politie even later arriveerde in het horrorhuis in Perris, 100 kilometer ten zuidoosten van Los Angeles, konden ze hun ogen niet geloven. Ze troffen er twaalf kinderen en jongvolwassenen aan. Ze zaten vastgeketend aan hun bed in het donker. Er hing een doordringende geur.

Billy hoopt dat David en Louise nooit meer vrij zullen komen. “Het zijn net beesten”, zegt hij. “Mochten ze beiden ter dood veroordeeld worden, ik zou het zelfs niet eens jammer vinden. Want wat ze met de kinderen gedaan hebben, is onvergeeflijk. Mijn zus was in de rechtbank zelfs aan het lachen tijdens het de voorlezing van wat haar ten laste wordt gelegd. Ik ben beschaamd dat ik haar broer ben. Ik zal nooit meer met haar spreken. Ze is dood voor mij.”