Koers op sociale media: de toekomstige Porsche van Mathieu Van der Poel en het ijsbadje van Mads Pedersen

De koers en de cross zijn tegenwoordig zoveel meer dan alles wat er gebeurt tussen start en finish. Ook daarnaast blijft de wielerwereld draaien. Sportwereld duikt daarom elke dag de wondere wereld van de sociale media in, op zoek naar de leukste foto’s en video’s uit het peloton.

Mathieu van der Poel maakt er tegenwoordig een traditie van om daags na de wedstrijd iets te posten over snelle auto’s. Vandaag ging hij op bezoek in de Porsche garage van Eindhoven en vond daar de duidelijk de perfecte auto. Het is nog maar de vraag hoelang het duurt alvorens hij dit pareltje zal aanschaffen …

Wout Van Aert moest gisteren alweer de duimen leggen voor een beresterke Mathieu. Toch toonde hij heel wat mentale weerbaarheid en reed sommige hellingen naar boven waar zijn grootste tegenstander dat niet deed.

Ondertussen in San Juan ... Nikolas Maes, Tosh van der Sande & Jens Keukeleire hadden na de eerste rit duidelijk nog zin in wat extra kilometers en gingen dan maar met de fiets richting hotel.

Sheena Maesen vergezelde haar man Jens Keukeleire richting Argentinië. Ze namen enkele dagen voor de start van de rittenwedstrijd samen de tijd om de stad te verkennen. Dat leverde volgend leuk beeldje op.

Puck Moonen heeft ondertussen het koude Nederland ingeruild voor het veel zonnigere Calpé. Onder een stralende zon, en een zachte 20 graden toonde ze na haar training zeer fier de “Tanlines’ die ze had opgelopen.

Nagenoeg elke Pro-Tour ploeg in het wielrennen beschikt over een volledig uitgeruste bus om het de renners zo comfortabel mogelijk te maken. Toch verkoos Mads Pedersen na de laatste rit van de Tour Down Under een eigen geïmproviseerd ijsbadje om zo snel mogelijk af te koelen.

- En Froome? Die traint gewoon rustig door in zijn Zuid-Afrika. Zo te zien heeft hij er veel vertrouwen in dat hij terug zo snel mogelijk aan de start van een koers kan komen.