Dit mopje over Joden van Belgische comédienne zorgt voor heel wat commotie

De Belgische comédienne Laura Laune is al meerdere keren de hemel in geprezen voor haar gevoel voor humor. Ze won er zelfs verschillende prijzen voor. Tijdens haar meest recente show bracht ze echter niet iedereen aan het lachen: een mopje over Joden zorgt voor heel wat commotie. Ook de Franse televisiezender die het fragment uitzond ligt zwaar onder vuur. Op Twitter werd al opgeroepen tot een boycot.

Het was de Franse televisiezender France 2 die in een programma over vrouwelijke komieken een fragment uit Laura’s laatste show toonde. De televisiezender kreeg meteen een storm van kritiek over zich heen, want een van haar moppen zou racistisch zijn.

Joden en sneakers

Laura staat gekend om haar gevatheid en zwartgallige humor, iets wat de Fransen wel konden appreciëren. De comédienne won er recent zelfs nog de wedstrijd ‘Incroyable Talent’ mee, een show die vergelijkbaar is met Belgium’s Got Talent.

“Wat hebben sneakers en Joden gemeen?” Met dat zinnetje stak de 31-jarige blondine van wal. “Er zijn er meer in 39 dan in 45.” Een ludieke vergelijking van schoenmaten met de start en het einde van de Tweede Wereldoorlog en de uitroeiing van Joden door Nazi’s.

Niet iedereen zag er deze keer de humor van in en ook Laura zelf, die van oorsprong Belgische is maar nu in Frankrijk woont, kreeg het vooral op Twitter hard te verduren.

BOYCOTTEZ LAURA LAUNE!Une ignoble raciste antisémite! — Pontcarral (@Pontcarral1) January 21, 2018

Une bonne blague bien dégueulassement antisémite servie sur le service public. J'y vois une manière de souhaiter la bienvenue aux djihadistes de retour en France. #LauraLaune — Serge Weber (@SergeWeber99999) January 21, 2018

Banalisation totale, absolue de la Shoah qui est présentée de manière subliminale par Laura Laune d'un événement sympa, cool, amusant. Le signifié est clair (psychologie cognitive) Laura Laune est totalement antisémite. @France2tv cautionnerait-elle ce comportement ignoble ? — Herodote1789 (@herodote1789) January 21, 2018

#lauralaune Vous devriez avoir honte. Franchement, les marchands de chaussures font leur maximum — Charles Dubel (@charles_dubel) January 22, 2018

Maar op diezelfde sociale media kanalen circuleren ook veel steunbetuigingen. Fans springen voor haar in de bres en ook mensen die Laura nog niet eerder ontdekten, kunnen het mopje wel smaken.