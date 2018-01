N-VA-burgemeester schuift eigen schepen opzij: “Wie niet werkt, verdient geen wedde”

Ils Blommaerts, schepen in de Antwerpse gemeente Boom, is door het college van al haar bevoegdheden gestript. Volgens burgemeester Jeroen Baert (N-VA) komt dat omdat ze te weinig werkt voor haar wedde. “Echt walgelijk, deze gang van zaken”, reageert Blommaerts. “Onze burgemeester heeft acuut geheugenverlies. Ik ben van bij het begin buitenspel gezet.”

Ils Blommaerts, die in het begin van deze legislatuur nog deel uitmaakte van de N-VA-fractie van burgemeester Baert maar na onenigheid vorig jaar als onafhankelijke ging zetelen, was als schepen bevoegd voor ICT, Onderwijs, Feestelijkheden en Lokale Economie. Die bevoegdheden zijn nu herverdeeld onder burgemeester Baert en N-VA-schepenen Linda Lauwers en Inge De Ridder. Als reden wordt aangegeven dat Blommaerts niets deed, dat ze zelfs al een hele tijd niet meer naar het schepencollege kwam.

“In 2017 bleef ze op 30 van de 45 schepencolleges afwezig”, benadrukt burgemeester Baert. “Wij hebben hier mooie projecten gerealiseerd door hard te werken. Maar als je niet of amper werkt en je trekt wel een wedde, tja. Je zou eens aan de man in de straat moeten vragen wat die daar van vindt.”

“Nu ben ik plots de slechte”

“Ik betreur het te moeten lezen dat ik zogezegd vijf jaar lang niets gedaan heb”, reageert Blommaerts, die verklaart dat er “nooit intern over gesproken is”. “Dan kan ik alleen maar zeggen dat de burgemeester vijf jaar lang zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft. Als hij vond dat ik niet voldoende functioneerde, had hij me daarop kunnen aanspreken. Maar hij heeft zich er al die tijd blijkbaar niets van aangetrokken… Maar nu ik geen deel meer uitmaak van de N-VA-fractie, ben ik plots de slechte.”

“Eigenlijk ben ik van bij het begin buitenspel gezet”, vervolgt de schepen. “Zoals ieder van ons nam ik twee dagen politiek verlof, op maandag en vrijdag. Maar als je dan moet vaststellen dat alle belangrijke vergaderingen over mijn bevoegdheden op de andere weekdagen ingepland worden… Ik kreeg dan te horen dat ik het verslag maar moest lezen zodra dat beschikbaar was. Maar als ik vroeg om mij te briefen, werd mij steeds hetzelfde verteld: er is niet zo veel gezegd of besproken...”

Volgens Blommaerts waren anderen uit op haar bevoegdheden. “Neem nu de lokale middenstand, daar nam iedereen graag de leiding. Tot het fout ging, dan werd met de vinger naar mij gewezen… want Ils is toch de bevoegde schepen. Echt walgelijk, deze gang van zaken.”

“Acuut geheugenverlies”

Hoewel ze geen bevoegdheden meer heeft, is Blommaerts niet van plan om zelf ontslag te nemen. "Dat zou hen goed uitkomen, natuurlijk. Ik blijf nog, al was het maar om te verhinderen dat er nog meer stommiteiten gebeuren.”

“Wij kunnen haar inderdaad niet dwingen om op te stappen”, zegt burgemeester Baert.

Naar eigen zeggen heeft ze in het verleden wel al tot twee keer toe haar ontslag aangeboden, maar werd dat telkens geweigerd. Iets wat ontkend wordt door de burgemeester. “Maar het is algemeen geweten dat Jeroen Baert last heeft van acuut geheugenverlies. Begin augustus 2016 heb ik hem erover aangesproken. Hij zei toen dat ik geen overhaaste beslissingen mocht nemen. Hij zou samen met de andere collega’s naar een oplossing zoeken zodat we samen verder konden gaan. Daar kwam echter niets van in huis.”

Blommaerts is ook niet opgezet met het verwijt dat ze alleen aanblijft “voor het geld”. “Laten we wat dat betreft ieder voor eigen deur keren… Onze burgemeester is zelf nog zeer actief als advocaat en verwijst te pas en te onpas naar zijn eigen kantoor.”