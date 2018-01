“Als we iets geleerd hebben, is het wel dat als de dreiging tot aan onze voordeur komt, het eigenlijk te laat is”

Het is zo ver. Het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse OCAD heeft de moedige beslissing genomen die al even in de lucht hing: het dreigingsniveau in ons land is teruggeschroefd van 3 (ernstig) naar 2 (gemiddeld). Dat betekent dat het acute gevaar is geweken. Na drie jaar onafgebroken patrouilleren in onze straten, winkelcentra en luchthavens, kan het gros van de militairen eindelijk terug naar hun kazernes en oefenterreinen.