VN-gezant voor Jemen houdt het voor bekeken

De VN-gezant voor Jemen, Ismail Ould Sjeik Ahmed, houdt het voor bekeken. De Mauritaniër zal zijn in februari aflopend contract niet verlengen. Dat deelden de Verenigde Naties maandag in New York mee.

Hij blijft wel in functie totdat er een opvolger is gevonden. Een reden voor zijn beslissing gaf hij niet. Ahmed was sinds 2015 in functie. Ondanks grote inspanningen was hij er niet in geslaagd een oplossing te vinden voor de al vier jaar aanslepende bloedige burgeroorlog in het straatarme land.

(belga)