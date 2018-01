Wereldstad overspoeld door reusachtig ongedierte: “Angst om aangevallen te worden”

Parijs wordt sinds enkele jaren overspoeld door gigantische ratten, aldus de Franse krant Le Parisien. Een gemeentewerker maakte afgelopen december onthutsende beelden van een troep knaagdieren in een vuilnisbak en het is volgens de man niet de eerste keer dat hij zoiets ziet: “Sinds vorig jaar stellen we vast dat de rattenpopulatie rond de Seine enorm is gegroeid.” De burgemeester van Parijs belooft maatregelen te nemen zodat de “mooiste stad ter wereld” geen “gigantische etensbak” wordt.